Polémica no treino do PSG: «Barcelona? Como é que uma equipa de merda te pode ensinar a cantar?»

É um dos vídeos do momento em França e está a dar muito que falar. O PSG partilhou algumas imagens de um dos treinos mais recentes da equipa principal onde, com algum barulho pelo meio, é possível ouvir uma conversa entre Mbappé e Dembélé, onde o primeiro questiona o extremo, recém-chegado aos parisienses: "Vens do Barcelona, por que é que não cantas?". A resposta que se segue, que não é da autoria de Dembélé - a imprensa francesa aponta para Lucas Hernández ou Hakimi -, não é simpática: "Como é que uma equipa de merda te pode ensinar a cantar?", ouve-se no vídeo. (Vídeo: PSG TV)