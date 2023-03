Polémica nos Europeus de pista coberta: triplista francês repescado após erro incrível

A carregar o vídeo ...

Parece incrível que, em pleno 2023, continuem a acontecer erros de medição a este nível... mas efetivamente acontecem. Esta quinta-feira, na qualificação para a final do triplo salto dos Europeus de pista coberta de Istambul, o francês Benjamin Campaoré viu-se afastado da decisão, pese embora ter feito um salto que aparentava ser bem melhor do que o de outros dois atletas que fizeram 16,20 - contra os seus 16,16. O gaulês teve a mesma impressão, protestou o resultado e, após revisão, a nova verificação detetou que o seu salto, afinal, tinha sido de 16,37 metros. Com isso, Campaoré vai estar na final, onde também entram Pedro Pichardo e Tiago Pereira.