Polémico: lateral do At. Mineiro pede "incentivo financeiro" para que Fluminense vença Palmeiras de Abel Ferreira

Numa altura em que a luta pelo título do Brasileirão está mais acesa do que nunca, as equipas vão dando o máximo nesta reta final para atingirem os resultados desejados, mesmo que... com outro tipo de métodos. Foi isto que Guilherme Arana, lateral do Atlético Mineiro, deu a entender após a vitória sobre o São Paulo desta madrugada (2-1), ao pedir, na zona de entrevistas rápidas, que o Fluminense desse um "incentivo financeiro" aos seus jogadores para vencerem o Palmeiras de Abel Ferreira. O Verdão - que lidera o campeonato a dois jogos do fim - entra em campo hoje, domingo, pelas 19 horas de Portugal Continental. (Vídeo: Twitter/Itatiaia Esporte)