Polémico Moutet volta a atacar: agora bebeu uma Pepsi durante um jogo do ATP de Buenos Aires

Já não existem palavras para descrever a atitude e comportamento de Corentin Moutet. Associado a várias polémicas nos últimos tempos, o tenista francês, que atualmente ocupa a posição 146 do ranking ATP, foi novamente o centro das atenções - pelas piores razões - no duelo com o argentino Mariano Navone (118.º) na fase de qualificação do ATP 250 de Buenos Aires. Moutet esteve em picardias com o público presente nas bancadas, serviu por baixo e ainda pediu uma Pepsi de 1,5Lt, que começou a beber durante uma troca de lados...