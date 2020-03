Polícia controla carro a carro na Ponte 25 de Abril e há quilómetros de filas

A carregar o vídeo ...

A PSP de Lisboa está identificar este sábado todos os automobilistas que atravessam a Ponte 25 de Abril, no sentido norte-sul, no âmbito das medidas para travar movimentos desnecessárias em altura de pandemia. "A maior parte das pessoas confirmam-nos que irão para casa, que estão a cumprir as indicações dadas pela Direção Geral de Saúde e pela PSP. Ainda assim há alguns condutores que estão em incumprimento. Daí estarmos a fazer uma interpelação a todos os condutores", disse aos jornalistas, no local, a subcomissária da PSP da Cátia Pires.