Polícia de Seattle detém homem e populares gritam desesperados: «Tira o joelho do pescoço dele!»

Algumas das principais cidades dos Estados Unidos estão a ser varridas por uma onda de violência, que começou em Minneapolis, após a morte de George Floyd, um negro de 47 anos, às mãos de um polícia branco. Em Detroit um agente deteve um indivíduo na rua e imobilizou-o da mesma forma que Floyd foi manietado: com o joelho no pescoço. Os populares gritaram desesperados "tira o joelho do pescoço dele". (Vídeo Twitter)