Polícia deteve quatro suspeitos de roubo a Charles Leclerc e mostra imagens do assalto

A polícia italiana deteve esta terça-feira quatro pessoas que suspeita estarem envolvidas no assalto de que foi alvo Charles Leclerc há cerca de um ano , no qual o piloto da Ferrari viu ser-lhe roubado um relógio avaliado em 300 mil euros. Para lá de revelar a detenção destes quatro suspeitos, os Carabinieri divulgaram ainda um vídeo no qual mostram imagens de videovigilância onde é possível ver-se parte da ação dos criminosos.