A carregar o vídeo ...

Momentos tensos entre adeptos do Sporting e a Guarda Nacional Republicana (GNR), com os adeptos leoninos a serem dispersados, com direito a carga policial, depois de cercarem o autocarro onde seguia a comitiva verde e branca, rumo ao Estádio Municipal de Braga. Sigatodas as incidências da partida. [Vídeo: CM TV]