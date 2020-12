Polícia divulga vídeo do acidente de Jack Grealish que valeu proibição de conduzir e multa

A carregar o vídeo ...

Jack Grealish foi proibido de conduzir nos próximos 9 meses e multado em cerca de 90 mil euros depois de, em março, durante a quarentena, ter embatido em dois veículos que estavam estacionados. Esta terça-feira, a polícia de West Midlands divulgou imagens do momento e ainda de um outro incidente, em outubro, no qual o capitão do Aston Villa e internacional inglês foi apanhado em excesso de velocidade numa autoestrada por um carro da polícia descaracterizado. [Vídeo: Twitter West Midlands Police]