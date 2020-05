Polícia Militar interrompe vídeo de Talisca (ex-Benfica) mas jogador dá outra explicação

A carregar o vídeo ...

Anderson Talisca, antigo jogador do Benfica e atualmente no Guangzhou Evergrande, foi advertido pela Polícia Militar da Bahia na noite de domingo, enquanto realizava um live vídeo com a sua banda, Swing do T10. Dado o recolher obrigatório entre as 20h e as 5h que impera naquela localidade, o evento acabou por ser interrompido pela PM após uma denúncia de um dos moradores, de acordo com a imprensa brasileira, mas o jogador justificou a paragem com motivos de saúde de um familiar de um dos músicos. Nesta parte do vídeo, é possível ver o momento em que a emissão é retomada, com Talisca a justificar a interrupção. No entanto, a própria PM confirmou que teve de atuar.