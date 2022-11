A carregar o vídeo ...

O Qatar foi derrotado pelo Equador no arranque do Mundial'2022, mas a verdade é que o que aconteceu no relvado... ficou no relvado. E que melhor exemplo disso do que este vídeo, captado numa estação de metro em Doha, onde é possível ver-se um polícia qatari a ensinar um adepto equatoriano a fazer o 'ghutra'.