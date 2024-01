Polícias da Madeira manifestam-se nos Barreiros

A carregar o vídeo ...

Cerca de uma centena de agentes das forças de segurança, integrantes da Polícia de Segurança Pública, Guarda Nacional Republicana e Corpo de Guardas Prisionais da Madeira, manifestaram-se este domingo no Estádio do Marítimo, nos Barreiros. A meio da primeira parte, levantaram-se e entoaram o hino nacional, recebendo em seguida uma salva de palmas do público presente. Mais uma ação de protesto, à semelhança do que se tem visto por todo o país.