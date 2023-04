A carregar o vídeo ...

A posição do corpo perante a bola não foi a melhor e talvez por isso Shaun Jeffers tenha tido sucesso no remate. O avançado do St. Albans, a 6ª divisão inglesa, apontou um golaço mediante um 'pontapé de bicicleta surpresa' ante o Dartford, numa derrota por 2-1, não deixando margem ao guarda-redes.