Ponte móvel levanta sem aviso com carro em cima: o resultado foi... assustador

Imagine que está a passar uma ponte móvel e, de repente, a mesma começa a elevar-se para permitir a passagem de um barco. Foi isso mesmo que aconteceu esta semana na Bélgica, em Leuven, quando um carro, com uma família no interior, foi surpreendido por este cenário assustador. Com a ponte a subir, o condutor acabou por ver a viatura deslizar e cair. Segundo a imprensa local, nenhum dos ocupantes ficou ferido, mas do susto não se livraram.