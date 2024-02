Ponto de situação em Famalicão e a chegada de carrinhas da unidade especial: enviado Record mostra tudo

A carregar o vídeo ...

António Mendes, enviado Record, atualiza o ponto de situação no Estádio Municipal de Famalicão onde estava prevista a realização do jogo entre a equipa da casa e o Sporting a partir das 18h, mas cujo apito inicial deve acontecer pelas 19h devido à falta de policiamento. As carrinhas da unidade especial da polícia continuam a chegar e os adeptos permanecem a aguardar a autorização para poderem entrar no estádio.