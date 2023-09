A carregar o vídeo ...

A época de 2023 foi amplamente dominada pela Jumbo-Visma, com vitórias nas três Grandes Voltas do calendário, e a forma como a equipa holandesa trabalha, e onde trabalha, terá certamente uma grande influência nesse sucesso. Veja-se, por exemplo, como é a 'casa' da equipa de Primoz Roglic ou Jonas Vingegaard. As imagens impressionam.