Lisca, treinador do América Mineiro, faz um apelo sentido para que a próxima edição da Taça do Brasil seja adiada, por causa da covid-19. O técnico diz que não faz sentido andarem equipas a viajar de um lado para outro do Brasil, com a situação caótica que se vive no país por causa da pandemia. (Vídeo Twitter)