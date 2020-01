A carregar o vídeo ...

Ben Arfa era a arma que Ronaldo Nazário, presidente do Valladolid, preparava para este mercado de inverno. O extremo francês, de 32 anos, chegou a custo zero ao emblema espanhol até ao final da presente temporada, depois de ter terminado contrato com o Rennes, na última época. [Vídeo: Omnisport]