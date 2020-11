Por dentro do treino do Sporting: a preparação dos guarda-redes, a conversa de Amorim com Sporar e até um raspanete do treinador

A carregar o vídeo ...

Através da sua rúbrica 'Inside Sporting', os leões voltaram a divulgar imagens exclusivas do treino da equipa de futebol, tendo em vista o duelo com o V. Guimarães, no sábado. E no vídeo é possível constatar muitos momentos curiosos sobre o apronto, com destaque para a forma como os guarda-redes treinam, os duelos de sprints e até as intervenções de Rúben Amorim.