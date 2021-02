«Por isto nunca será como Federer ou Nadal no court»: espanhóis não perdoam Djokovic

A carregar o vídeo ...

Novak Djokovic pode até ter-se apurado para as meias-finais do Open da Austrália, ao bater o alemão Alexander Zverev esta terça-feira, mas há gestos que ficam. Como este, que valeu um título que diz tudo por parte do 'AS'. "Por isto nunca será como Federer ou Nadal no court", titula o diário espanhol no vídeo que pode ver acima, onde é possível observar-se o sérvio a destruir a raqueta após atirar uma bola à rede.