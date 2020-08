«Por mais páginas como estas»: FC Porto recorda passado e presente de glória do clube

A carregar o vídeo ...

"Recordar é viver", já dizia Victor Espadinha. Esta terça-feira, o FC Porto voltou atrás a fita e compilou, num vídeo que dura cerca de dois minutos, uma série de momentos de conquistas do clube entre as mais variadas modalidades representadas pelos azuis e brancos. Do passado mais longínquo ao presente, recorde alguns dos momentos de glória do clube da cidade Invicta. [Vídeo: FC Porto]