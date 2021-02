A carregar o vídeo ...

Depois de terem feito um vídeo motivacional para os jogadores antes do encontro com o Rio Ave, os Fama Boys voltaram a mostrar que estão junto da equipa do Famalicão. Assim, horas antes do embate com o Farense, a claque publicou um vídeo no qual surgem vários adeptos a deixar mensagens de apoio ao clube.