Gorka Izagirre exibiu esta segunda-feira as suas 'habilidades' em cima da bicicleta na 16.ª etapa do Giro, ao evitar uma queda que poderia trazer graves consequências ao ciclista basco da Astana. Em plena descida, e com o piso molhado, Izagirre conseguiu desviar-se por centímetros de um carro que se encontrava estacionado na berma.