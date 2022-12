Porro oferece camisola a jovem do Sporting que sofreu grave lesão no joelho

A carregar o vídeo ...

Porro fez o dia de Luís Balza, jogador dos sub-14 do Sporting que recentemente teve o infortúnio de sofrer uma lesão num joelho. Solidário, o ala do Sporting desejou "muita força e boa recuperação" ao jovem leão e ofereceu-lhe uma camisola. "São estas coisas que me fazem amar o futebol", sublinhou, nas redes sociais, o internacional espanhol. (Vídeo: Twitter/Porro)