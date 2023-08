Porsche 'devolve' Cristo Rei em anúncio e pede desculpa a Portugal

A carregar o vídeo ...

Depois da polémica causada pelo facto de ter 'apagado' o Cristo Rei do vídeo de celebração dos 60 anos do lendário 911, a Porsche reconheceu o erro e voltou a publicar o mesmo clipe, agora com o monumento bem visível. No YouTube, a marca alemã pede ainda desculpa pela situação. "Uma mensagem à nossa comunidade, numa versão anterior publicada do filme de lançamento do 911 S/T, um monumento foi removido. Foi um erro e pedimos desculpa por qualquer ofensa causada"