Porsche filmou anúncio do 911 em Portugal e apagou... o Cristo Rei

A carregar o vídeo ...

A Porsche escolheu Portugal para filmar o vídeo de celebração dos 60 anos do lendário Porsche 911, mas aquilo que podia ser um momento de destaque para as paisagens portuguesas acabou por ser também palco para uma inusitada edição. É que, no meio de todas as imagens que surgem, é possível observar-se a passagem junto da Ponte 25 de Abril, com o Cristo Rei lá ao fundo a ser... apagado.