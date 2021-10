Portas cederam e confusão instalou-se: adeptos do Tottenham e do West Ham em desacatos após dérbi londrino

A carregar o vídeo ...

Domingo o Tottenham de Nuno Espiríto Santo deslocou-se até à casa do West Ham, onde. Numa fase em que a equipa do técnico luso não tem conseguido os melhores resultados, os adeptos parecem mais impacientes que nunca e, após novo desaire, os fãs do Tottenham cruzaram-se com adeptos dos hammers no final da partida provocando inúmeros desacatos e agressões que a segurança teve dificuldade em controlar. [Youtube/DMW]