Portas do Record Challenge Park by MEO já abriram: participe na grande festa do desporto!

As portas do Parque de Jogos 1º de Maio já abriram para o arranque do Record Challenge Park by MEO. Será um dia em cheio, recheado de boa disposição, atividade física, fair play, competição e, acima de tudo, muito divertimento. A entrada é gratuita! Do futebol à esgrima, passando pelo basquetebol e o tiro ao alvo, no total, são 41 atividades que temos preparadas, sendo que 15 são competições, nas quais há um total de 9.850 euros em prémios para distribuir.