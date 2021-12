'Porte 411': Quando os ultras do PSG invadiram um concerto e 'varreram' tudo...

A carregar o vídeo ...

Em França o problema das claques violentas está na ordem do dia. De resto, as cenas de violência registadas no Paris FC-Lyon obrigaram as autoridades a uma investigação apurada, onde descobriram que elementos da 'Porte 411', ultras do PSG, estiveram envolvidos nos desacatos. Um grupo que ficou na memória dos franceses depois de em 2019 invadirem um concerto do rapper Jul e agredirem todos os que se apresentavam com camisolas do Marselha.