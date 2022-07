Portugal perde com a Holanda nos penáltis em torneio organizado pelo Sindicato dos Jogadores

A carregar o vídeo ...

A equipa portuguesa do Sindicato dos Jogadores e a Holanda defrontaram-se na manhã deste sábado na 2.ª edição do torneio internacional 'Ultimate Football Draft Tournament', num jogo que terminou com vitória da equipa holandesa nos penáltis (3-2) após empate a um golo no tempo regulamentar. Na prova - que inclui partidas de 45 minutos e que se realiza este fim-de-semana no Campus do Jogador, em Odivelas - participam também Espanha e Suíça.