Todos no relvado e... com muito calor. Fernando Santos contou este domingo com os 26 futebolistas no treino da Seleção, depois de na véspera Dalot, António Silva, William, Otávio, João Félix e André Silva terem ficado no ginásio. Sensação de 30 graus no Qatar. (Vídeo Record)