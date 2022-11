A carregar o vídeo ...

André Teixeira cortou sem querer para a próxima baliza. O defesa português do AEL Limassol teve uma infortúnio na liga do Chipre quando nada o fazia prever. O jogador luso acabou por deitar as mãos à cabeça com aquilo que havia feito diante do Pafos, numa derrota caseira da sua equipa (1-3).