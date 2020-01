Português cria novo elemento técnico e entra na história da ginástica internacional

A carregar o vídeo ...

O português Diogo Romero entrou para a história da ginástica ao criar um novo elemento técnico agora introduzido no código de pontuação da Federação Internacional de Ginástica. O 'The Romero' é um "stockli reverso do suporte cruzado na extremidade da arção distante" com grau de dificuldade de 0,3 e protagonizado no cavalo com arções, tendo sido apresentado na Taça do Mundo de ginástica artística realizada em setembro de 2019, em Guimarães. O atleta do Sport Clube do Porto é internacional por Portugal desde 2006 e no final de 2019 decidiu terminar a carreira, apostando no processo de recrutamento do circo The House of Dancing Water, em Macau.