Sérgio Ribeiro, avançado formado no FC Porto que representa a equipa romena do Universitatea Cluj, não vai esquecer tão cedo o que aconteceu no jogo com o Comuna Recea, num jogo do playoff de descida da 2.ª liga romena. Tentou marcar um penálti 'à Panenka' e falhou; a sua equipa perdeu o jogo, por 3-2. (Vídeo Twitter)