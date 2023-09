Português Manel Kape pega-se com Israel Adesanya e provoca caos na conferência do UFC 293

A carregar o vídeo ...

Foi bem tensa a conferência de imprensa de lançamento do UFC 293 e um dos 'culpados' foi o português Manel Kape. Tudo aconteceu quando questionaram o lutador luso sobre a troca de adversário, devido ao alegado problema físico de Kai Kara-France, que naquele momento estava precisamente na sala para apoiar os seus colegas. Kape exaltou-se, começou a disparar na direção do neozelandês e chegou até a lançar uma garrafa, enquanto continuava a vociferar. A seu lado, com Tai Tuivasa pelo meio, Israel Adesanya não gostou e começou a defender Kara-France, seu colega de treino.



O português mandou o Stylebender sentar-se e calar-se, ao passo que este não teve pejo em troçar do português. "Olha só esse anão a tentar entrar numa comigo. Vou enterrar-te!", respondeu Adesanya, isto enquanto, ali no meio, Tai Tuivasa, tentava acalmar a situação...



Se as imagens explicam bem a diferença de compleição entre ambos, os números também mostram o que separa Kape de Adesanya. O português mede 1.68 metros e tem um peso entre os 53 e os 57 quilos (é esse o 'range' do peso-mosca), ao passo que o neozelandês de origem nigeriana mede 1.93 metros e pesa entre 77 e 84 quilos. Nada que tenha servido para atemorizar Manel Kape, que na madrugada de sábado defrontará o brasileiro Felipe dos Santos em busca da quarta vitória consecutiva no UFC.