O futebolista português Mário Camora, natural de Samora Correia e já internacional pela seleção da Roménia, rubricou um dos golos na carreira. O defesa, de 35 anos, abriu o marcador na vitória do Cluj diante do Sepsi (0-2) logo aos 5 minutos com uma 'bomba' de pé esquerdo.