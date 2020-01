A carregar o vídeo ...

Dois portugueses da equipa X-Raid juntaram grande parte da comitiva lusa envolvida no Dakar, tanto na categoria de carros como motos e utv, para uma sentida homenagem a Paulo Gonçalves. O grupo juntou-se para um minuto de silêncio em memória do piloto português que morreu no domingo durante a 7.ª etapa.