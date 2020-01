Portugueses integrados na "equipa sem medo" da New Balance

A carregar o vídeo ...

Marca que nos últimos tempos tem reforçado a aposta no nosso país, a New Balance 'convocou' quatro desportistas portugueses para integrar o projeto inovador 'Fearless Squad'. Trata-se de um grupo de onze atletas (sete deles espanhóis), os quais protagonizam anúncios bastante curiosos nos quais são retratados alguns momentos 'complexos' do dia a dia. Nessa constalação de estrelas a representação lusa está a cargo da triatleta Melanie Santos, da futebolista Tatiana Pinto, do futsalista Bruno Coelho e ainda do skater Jorge Simões.