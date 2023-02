Pote bisa em Chaves com um grande remate à entrada da área e volta a não celebrar

Depois de três jogos consecutivos sem marcar, Pote já apontou dois esta noite em Chaves, e ambos colocaram o Sporting na dianteira do marcador. O último aconteceu fruto de um movimento do criativo internacional português do corredor esquerdo para o centro, seguido de um grande remate colocado junto ao poste esquerdo da baliza do Chaves. Rodrigo Moura, guarda-redes dos flavienses, ainda tocou na bola antes de esta atravessar a linha de golo, mas não conseguiu impedir que os leões festejassem pela segunda vez esta noite no Municipal de Chaves. À semelhança do primeiro golo, o médio voltou a não celebrar, pois representou o Chaves na formação.