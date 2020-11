A carregar o vídeo ...

Pedro Gonçalves, mais conhecido por Pote, tem sido um dos destaques na equipa do Sporting. O médio assinou, este domingo, mais golos com a camisola dos leões na goleada () sobre o Tondela, em jogo da Liga NOS. Contudo, apesar das grandes exibições, o lugar no meio-campo leonino não está, de todo, garantido.