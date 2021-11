A carregar o vídeo ...

Apesar de atravessar um momento de desencontro com as redes adversárias (leva já sete jogos consecutivos sem marcar), Pote assume que está mais "confiante do que nunca". Em declarações na conferência de imprensa de antevisão ao duelo de amanhã [quarta-feira] com o Besiktas, o médio do Sporting assume não pensar muito em marcar, afirmando que os golos irão aparecer de forma natural. [Vídeo: Sporting TV]