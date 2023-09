Pote já tem o Puzzle 3D do Estádio José Alvalade

A carregar o vídeo ...

Pote tinha apenas 5 anos quando foi inaugurado o Estádio José Alvalade: em 2003, já dava, nas ruas de Vidago, os primeiros pontapés na bola, mas estava longe ainda de imaginar que iria tornar-se num ídolo no Sporting; hoje, o recinto leonino tornou-se a sua segunda casa e é lá que tem vivido alguns dos melhores momentos da sua vida profissional. A partir de 24 de setembro, Record começa a oferecer peças para montar os estádios de do Sporting e também do Benfica.