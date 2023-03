A carregar o vídeo ...

Após o Sporting eliminar o Arsenal nos penáltis e garantir o apuramento para os 'quartos' da Liga Europa, Pote imitou os festejos que Xhaka fez, na altura em que o internacional suíço deixou os gunners em vantagem no marcador. No entanto, não foi o único. É que, nas redes sociais, também Erick Mendonça, jogador de futsal dos leões, fez o mesmo gesto, visando o médio do Arsenal.