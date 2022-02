A carregar o vídeo ...

Pedro Gonçalves deu uma entrevista à revista 'BetanoMag' onde não escondeu a admiração por Rúben Amorim, um treinador que, admite, o tem "ajudado muito". O médio leonino falou também da coesão do plantel, do facto de esta época fazer mais assistências e marcar menos golos do que na temporada passada, bem como da sua estreia na Champions