Pottker chama 'chifrudo' a Hulk e leva resposta: a intensa troca de insultos em confusão no túnel

A carregar o vídeo ...

Hulk e Pottker, ex-jogador do Sp. Braga, pegaram-se durante o jogo que colocou frente a frente o Cruzeiro e Atlético Mineiro (1-0 para a Raposa), com o árbitro a acabar por expulsar os dois jogadores. Não satisfeitos, ainda discutiram no túnel... Em imagens captadas pela 'TV Globo', é audível a troca de farpas entre os dois jogadores.