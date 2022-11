«Pouco importa, pouco importa...»: streamers portugueses fizeram a festa nas bancadas do Benito Villamarín

A carregar o vídeo ...

"Pouco importa, pouco importa se jogamos bem ou mal. Queremos é levar a Taça para o nosso Portugal." O cântico que se tornou uma espécie de hino para todos os portugueses após o Euro'2016 foi entoado pelos nossos representantes no Mundial de streamers, que decorre este fim de semana em Sevilha. Apesar das derrotas com Espanha e França, que custaram o apuramento para as próximas fases da competição, o espírito festivo nunca faltou a estes influenciadores, que deixaram os adeptos espanhóis completamente rendidos no primeiro dia de prova. [Imagem: Duarte Roriz/Record]