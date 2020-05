A carregar o vídeo ...

Yussuf Poulsen, companheiro de equipa de Eriksen na seleção dinarmaquesa, comentou a saída do colega do Tottenham para o Inter, de Itália. Para o avançado do Red Bull Leipzig, Eriksen precisava de um novo desafio, depois de tantos anos ao serviço dos spurs. [Vídeo: Omnisport]