Tal como outros jogadores, também David Luiz abriu as portas da sua casa ao programa MTV Cribs, mostrando de uma forma bem humorada alguns dos pormenores da sua habitação em Londres. Bem ao seu jeito, o defesa do Arsenal protagonizou vários momentos divertidos, destacando-se a grande quantidade de açaí que tem no frigorífico.