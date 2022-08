A carregar o vídeo ...

O Anderlecht-Young Boys, para a Liga Conferência, acontece apenas esta quinta-feira. Contudo, a véspera do encontro contou com inúmeros distúrbios na baixa de Bruxelas. A polícia belga já deteve , pelo menos, 23 pessoas na sequência de desacatos e vandalismo. Adeptos do conjunto suíço causaram milhares de euros de prejuízo ao destruir montras e cafés da capital belga.