Precisão de Aubameyang e estreia de Minamino: os golos da Supertaça de Inglaterra

O Arsenal conquistou este sábado a Supertaça de Inglaterra ao derrotar o Liverpool no desempate por penáltis, em Wembley, após empate a um golo no final do tempo regulamentar. Pierre-Emerick Aubameyang abriu o ativo aos 12 minutos com um grande golo e deu vantagem ao Arsenal, mas o Liverpool empatou aos 73' pelo japonês Takumi Minamino, que se estreou a marcar com a camisola dos reds. Veja os dois lances. [Twitter The FA]